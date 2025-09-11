Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
19:30 Мск
Никита Салтыков объяснил, почему не может закрепиться в стартовом составе «Локомотива»

Нападающий московского «Локомотива» Никита Салтыков высказался о причинах малого игрового времени в составе железнодорожников в сезоне-2025/2026.

«Сам делаю что-то не так. Надо больше работать на тренировках, стараться приносить больше пользы в играх, нежели сейчас», — сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 21-летний Никита Салтыков провёл три матча. Кроме этого, на счету футболиста «Локомотива» ещё две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями нападающий не отметился.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за семь матчей. На первой строчке находится «Краснодар» (16).

