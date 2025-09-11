Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Никита Салтыков: Осинькин точно вытащит «Сочи»

Никита Салтыков: Осинькин точно вытащит «Сочи»
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Никита Салтыков высказался о назначении Игоря Осинькина на пост главного тренера «Сочи». Салтыков ранее играл под руководством Осинькина в самарских «Крыльях Советов».

— Рад за него. Я знал, что такой специалист долго не будет без дела. Я ещё удивлён, что он раньше не возглавил команду.

— Он способен вытащить «Сочи» из текущего положения?
— 100% способен. Он это сделает. Как знаю, Сергей Александрович Корниленко тоже поехал с ним. Думаю, они точно вытащат «Сочи», — сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав одно очко за семь матчей.

