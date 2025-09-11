Салтыков объяснил, почему Осинькин хорошо работает с молодыми футболистами

Нападающий московского «Локомотива» Никита Салтыков рассказал о работе с тренером Игорем Осинькиным. Ранее Салтыков играл под руководством Осинькина в самарских «Крыльях Советов».

«Он постоянно общается с молодыми игроками. На моём примере могу сказать, что он поверил в меня. Игорь Витальевич лично объяснял всякие нюансы — мне это очень помогало», — сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

4 сентября 60-летний Игорь Осинькин был назначен на пост главного тренера «Сочи». Команда занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав одно очко за семь матчей.

