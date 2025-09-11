Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Леон Сатурн» — «БроукБойз»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

«Леон Сатурн» — «БроукБойз»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 11 сентября, состоится матч третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся «Леон Сатурн» и медиаклуб «БроукБойз». Команды будут играть на стадионе «Леон Арена» (Раменское). Начало игры — в 19:30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
Леон Сатурн
Раменское
Не начался
Broke Boys
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обыграли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны.

Материалы по теме
Медиаклубы в Кубке России: Смолов и Ари выручают «БроукБойз», а «Амкал» ставит рекорды
Медиаклубы в Кубке России: Смолов и Ари выручают «БроукБойз», а «Амкал» ставит рекорды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android