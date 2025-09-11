«Леон Сатурн» — «БроукБойз»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 11 сентября, состоится матч третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся «Леон Сатурн» и медиаклуб «БроукБойз». Команды будут играть на стадионе «Леон Арена» (Раменское). Начало игры — в 19:30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обыграли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны.