Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
19:30 Мск
Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов Лиги Европы в сезоне-2025/2026

Суперкомпьютер Opta предположил, кто выиграет Лигу Европы в сезоне-2025/2026. Об этом сообщил Opta Analyst в социальной сети Х.

Так, наибольшие шансы на победу в турнире суперкомпьютер даёт бирмингемской «Астон Вилле» — 21,6%. На второй строчке располагается итальянская «Рома» (12,8%), на третьем месте — «Ноттингем Форест» (11,3%). Наименьшие шансы у «Утрехта» (0,5%) и загребского «Динамо» (0,8%).

Розыгрыш Лиги Европы сезона-2025/2026 продлится с 24 сентября 2025 по 20 мая 2026 года. Финальный матч пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле.

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм». В финале турнира «шпоры» обыграли «Манчестер Юнайтед» и выиграли свой первый еврокубковый турнир.

