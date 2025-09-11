Скидки
Главная Футбол Новости

«Сочи» объявил о назначении нового тренера вратарей в штаб Игоря Осинькина


Аудио-версия:
Комментарии

Новым тренером вратарей «Сочи» стал Алексей Антонюк. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«41-летний специалист вошёл в тренерский штаб Игоря Осинькина и подписал контракт с нашим клубом до конца текущего спортивного сезона-2025/2026.

Алексей Валерьевич родился 28 апреля 1984 года в Костроме. В игровой карьере выступал за команды из Самарской области – «Ладу-2», «Тольятти» и «Усладу» (Жигулёвск). Свой путь в тренерской профессии начал в 2006 году в «Крыльях Советов-СОК» из Димитровграда, а затем многие годы посвятил Тольятти, работая в одноимённом клубе Второй лиги и академии имени Юрия Коноплёва.

С 2013 по 2014 год Антонюк работал с Игорем Осинькиным в молодёжной команде «Кубани», после чего два сезона трудился в московском «Строгино». С 2017 по 2022 годы Алексей Валерьевич возглавлял вратарский цех «Краснодара»: именно под его руководством до первой команды «быков» доросли Матвей Сафонов и Станислав Агкацев. После «Краснодара» он работал в «Родине», а последним клубом до прихода в «Сочи» стал азербайджанский «Сабах», — написано в сообщении клуба.

