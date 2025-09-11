Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Завершивший карьеру Стив Манданда назвал лучшего тренера, с которым работал

Завершивший карьеру Стив Манданда назвал лучшего тренера, с которым работал
Аудио-версия:
Бывший голкипер сборной Франции, «Марселя» и ряда других команд Стив Манданда назвал лучшего тренера, с которым успел поработать. По словам экс-вратаря, таким специалистом является главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

«Я никогда не знал такого тренера, как он. Если бы мне пришлось выбирать (лучшего. — Прим. «Чемпионата»), я бы назвал Дешама. Он знает, как побеждать. Я помню его подведение итогов после матча с Австралией на чемпионате мира 2018 года (2:1), который тем не менее мы выиграли. Что-то невероятное.

Он указал пальцем на всё, что было не так, и на всех игроков, которые не приложили усилий, на глазах у всех. Это был первый раз, когда я видел, как он это делал. Это был поворотный момент для сборной на том турнире», — приводит слова Манданда RMC Sport.

