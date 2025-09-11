ЦСКА продолжает переговоры по трансферу Баринова из «Локомотива»

Все стороны продолжают общение по трансферу полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Игрок не отказывался от предложения армейцев. Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщал, что «Локомотив» и ЦСКА завершили переговоры по Баринову.

Баринову 29 лет, за первую команду железнодорожников Дмитрий играет с 2016 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи. Действующий контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2026 года.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского хавбека в € 8 млн.