Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наумов: для Баринова переход из «Локо» в другой российский клуб — непростительная ошибка

Наумов: для Баринова переход из «Локо» в другой российский клуб — непростительная ошибка
Комментарии

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новости о возможном переходе хавбека железнодорожников Дмитрия Баринова в ПФК ЦСКА.

«Если Баринов куда-то перейдёт, то это точно не будет клуб из России. Переход в другой российский клуб для него будет непростительной ошибкой. Дмитрий это прекрасно понимает. Может, в «Зенит» и есть смысл идти, но это очень рискованно. Можно сесть на лавку. Но если закрепиться в составе, есть возможность завоевать титулы. Для Баринова не подходит ни один российский клуб. Нет смысла что-то менять ни в финансовом плане, ни в спортивном», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Эксклюзив
ЦСКА продолжает переговоры по трансферу Баринова из «Локомотива»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android