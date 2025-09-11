Наумов: для Баринова переход из «Локо» в другой российский клуб — непростительная ошибка

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новости о возможном переходе хавбека железнодорожников Дмитрия Баринова в ПФК ЦСКА.

«Если Баринов куда-то перейдёт, то это точно не будет клуб из России. Переход в другой российский клуб для него будет непростительной ошибкой. Дмитрий это прекрасно понимает. Может, в «Зенит» и есть смысл идти, но это очень рискованно. Можно сесть на лавку. Но если закрепиться в составе, есть возможность завоевать титулы. Для Баринова не подходит ни один российский клуб. Нет смысла что-то менять ни в финансовом плане, ни в спортивном», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

