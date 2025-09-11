Скидки
Николай Наумов: «Локомотив» не решил главные трансферные вопросы летом

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о работе клуба на трансферном рынке в летнее окно.

«Локомотив» не решил главные трансферные вопросы. Нужен был сильный нападающий, забивной. Пока Комличенко на эту роль не тянет. Также не решили вопрос с центром обороны. В «Локомотиве» эта позиция очень слабая. Очень много позиционных ошибок. Игроки медленные, им часто забрасывают за спину и забивают. Надо срочно закрывать эти две позиции», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за семь матчей. На первой строчке находится «Краснодар» (16).

