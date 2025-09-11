Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Фабио Челестини признан лучшим тренером РПЛ в июле и августе

Фабио Челестини признан лучшим тренером РПЛ в июле и августе
Комментарии

Главный тренер московского ПФК ЦСКА Фабио Челестини признан лучшим тренером Мир Российской Премьер-Лиги в июле и августе 2025 года.

Победитель был определён по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. Челестини выиграл в голосованиях болельщиков и экспертов РПЛ. Телеэксперты, в свою очередь, выбрали лучшим Андрея Талалаева из «Балтики». Однако награда всё равно досталась тренеру ЦСКА, который выиграл в большинстве голосований.

Челестини возглавил ПФК ЦСКА минувшим летом. Под его руководством команда провела в РПЛ 7 матчей и заработала 15 очков. Сейчас армейцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата страны.

