Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорян объяснил, почему выбрал Челестини лучшим тренером РПЛ в июле-августе

Григорян объяснил, почему выбрал Челестини лучшим тренером РПЛ в июле-августе
Комментарии

Российский специалист Александр Григорян рассказал, почему выбрал Фабио Челестини в голосовании за лучшего тренера Мир Российской Премьер-Лиги в июле-августе.

«Хотелось выбрать его или Мусаева, но взял Челестини, потому что футбол, который демонстрирует ЦСКА, характеризуют лёгкость и непринуждённость. Именно такая лёгкость и непринуждённость, которая воплощается в атаках на высоких спринтах и максимальной самоотдаче, интенсивный прессинг – это даёт Челестини право быть первым по итогам этого отрезка», — приводит слова Григоряна официальный сайт РПЛ.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за семь матчей. На первой строчке находится «Краснодар» (16).

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Фабио Челестини признан лучшим тренером РПЛ в июле и августе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android