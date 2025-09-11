Григорян объяснил, почему выбрал Челестини лучшим тренером РПЛ в июле-августе

Российский специалист Александр Григорян рассказал, почему выбрал Фабио Челестини в голосовании за лучшего тренера Мир Российской Премьер-Лиги в июле-августе.

«Хотелось выбрать его или Мусаева, но взял Челестини, потому что футбол, который демонстрирует ЦСКА, характеризуют лёгкость и непринуждённость. Именно такая лёгкость и непринуждённость, которая воплощается в атаках на высоких спринтах и максимальной самоотдаче, интенсивный прессинг – это даёт Челестини право быть первым по итогам этого отрезка», — приводит слова Григоряна официальный сайт РПЛ.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за семь матчей. На первой строчке находится «Краснодар» (16).

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь Вспомнить всё!