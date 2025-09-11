Экс-игрок ЦСКА Иванов высказался о возможном трансфере Баринова из «Локомотива»

Бывший футболист ЦСКА Василий Иванов высказался о возможном трансфере полузащитника Дмитрия Баринова из московского «Локомотива». Ранее «Чемпионат» сообщал, что стороны продолжают переговоры по переходу 29-летнего хавбека железнодорожников.

«ЦСКА может договориться с Бариновым. Всё возможно. Он хороший игрок, выступал в сборной России. Баринов мог бы помочь армейцам. Если переход состоится, ЦСКА получит хорошего игрока. Понятно, что команда делает ставку на молодых. Но Баринов не помешает команде. Молодым было бы с кого брать пример», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

