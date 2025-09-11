Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок ЦСКА Иванов высказался о возможном трансфере Баринова из «Локомотива»

Экс-игрок ЦСКА Иванов высказался о возможном трансфере Баринова из «Локомотива»
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Василий Иванов высказался о возможном трансфере полузащитника Дмитрия Баринова из московского «Локомотива». Ранее «Чемпионат» сообщал, что стороны продолжают переговоры по переходу 29-летнего хавбека железнодорожников.

«ЦСКА может договориться с Бариновым. Всё возможно. Он хороший игрок, выступал в сборной России. Баринов мог бы помочь армейцам. Если переход состоится, ЦСКА получит хорошего игрока. Понятно, что команда делает ставку на молодых. Но Баринов не помешает команде. Молодым было бы с кого брать пример», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Эксклюзив
ЦСКА продолжает переговоры по трансферу Баринова из «Локомотива»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android