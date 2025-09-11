Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Генич объяснил, почему считает Талалаева лучшим тренером РПЛ в июле-августе

Генич объяснил, почему считает Талалаева лучшим тренером РПЛ в июле-августе
Российский комментатор Константин Генич высказал мнение, что лучшим тренером Мир Российской Премьер-Лиги в июле-августе является Андрей Талалаев, возглавляющий калининградскую «Балтику».

«Если «Краснодар» Мусаева понятен, достаточно прямолинеен, прагматичен и хорошо выстроен, что мы видим не первый месяц, а Челестини ярко работает – хотя многое поставлено на импровизации игроков и ЦСКА играет выше ожиданий – уж куда выше ожиданий, всех прогнозов играет «Балтика». Талалаев – шоумен: раздаёт интервью, дерзко реагирует на выпады в сторону команды или персонально в свой адрес. Интервью Талалаева до и после матчей, его пресс-конференции стали уже визитной карточкой, плюс этому способствует результат, который показывает «Балтика». Абсолютно тренерская команда, и главная ассоциация, когда мы сейчас говорим про футбол «Балтики», – это её тренер», — приводит слова Генича официальный сайт РПЛ.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Новости. Футбол
Все новости RSS

