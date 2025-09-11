Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Министр спорта Дегтярёв высказался о переносе встречи с клубами РПЛ и РФС

Министр спорта Дегтярёв высказался о переносе встречи с клубами РПЛ и РФС
Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв высказался о переносе встречи с клубами РПЛ и РФС. Ранее Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«Подберём в ближайшие недели. У меня сейчас будет встреча с главой Республики Горный Алтай, потом я еду в правительство и потом в Санкт-Петербург. Огромное уважение клубам и РФС и то, чем они занимаются. Разговор обязательно будет. Мы обязательно сообщим об этом дополнительно», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

