Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
19:30 Мск
«Он заблуждается». Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв ответил Геничу

Комментарии

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв ответил известному комментатору Константину Геничу, который ранее заявил, что заниматься профессиональным футболом министерство не должно. Ранее Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона

«Отмечу трёх человек, которые комментировали тему лимита. Мы знаем и сторонников, и противников, кто умеет менять мнение. Хотел бы процитировать Генича: «Профессиональный футбол – это не прерогатива Министерства». Он заблуждается. Говорит, занимайтесь только детско-юношеским спортом. Эти люди просто не читают закон и положения министерства. Он за 1,5 года первый раз очнулся, когда мы начали реформы в футболе, хотя до этого масштабные изменения уже произошли в гимнастике, лёгкой атлетике, водных видах.

Сейчас объединяем скейтборд и роллер-спорт. Создан Российский спортивный фонд. Идёт полная перезагрузка финансовых потоков от букмекеров. Тотальная перезагрузка. Константин, мы вас уважаем, но подпишитесь на Telegram-канал «Пулемет Дегтярева», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

