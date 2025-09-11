Аршавин объяснил, почему выбрал Мурада Мусаева лучшим тренером РПЛ в июле-августе

Бывший футболист «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин объяснил, почему выбрал Мурада Мусаева из «Краснодара» лучшим тренером Мир РПЛ в июле-августе. Награду в итоге получил возглавляющий ЦСКА Фабио Челестини.

«Краснодар» идёт на первом месте, продолжает показывать чемпионскую игру под руководством Мусаева», — приводит слова Аршавина официальный сайт РПЛ.

После семи стартовых туров РПЛ сезона-2025/2026 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 16 очков. На второй строчке расположился ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает «Балтика» (15). В зоне вылета находятся «Сочи» и «Пари НН».