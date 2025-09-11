Дегтярёв: единственная задача Министерства спорта — лимит на легионеров

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв назвал ужесточение лимита на легионеров единственной задачей во влиянии государства на футбол.

«Я специально родил дискуссию по лимиту и всех слушаю. Это единственное влияние государства на российский футбол. Всё остальное должно быть отдано РФС. Внутри футбола должны происходить определённые действия, я привёл пример. Клубы могут договориться о потолке зарплат. Если клубы договорятся о налоге на легионеров, ради бога. Если будет решение по агентским вопросам, пожалуйста.

Минспорт не собирается заниматься налогом или штрафами. У нас единственная задача — лимит на легионеров. У меня есть полномочия сделать это, и я это сделаю», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.