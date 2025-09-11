Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дегтярёв: единственная задача Министерства спорта — лимит на легионеров

Дегтярёв: единственная задача Министерства спорта — лимит на легионеров
Комментарии

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв назвал ужесточение лимита на легионеров единственной задачей во влиянии государства на футбол.

«Я специально родил дискуссию по лимиту и всех слушаю. Это единственное влияние государства на российский футбол. Всё остальное должно быть отдано РФС. Внутри футбола должны происходить определённые действия, я привёл пример. Клубы могут договориться о потолке зарплат. Если клубы договорятся о налоге на легионеров, ради бога. Если будет решение по агентским вопросам, пожалуйста.

Минспорт не собирается заниматься налогом или штрафами. У нас единственная задача — лимит на легионеров. У меня есть полномочия сделать это, и я это сделаю», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Кого могут натурализовать клубы РПЛ из-за лимита? У «Зенита» ещё двое на подходе!
Кого могут натурализовать клубы РПЛ из-за лимита? У «Зенита» ещё двое на подходе!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android