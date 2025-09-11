Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Министр спорта Дегтярёв: Гинер — целостная натура, умница и молодец!

Министр спорта Дегтярёв: Гинер — целостная натура, умница и молодец!
Комментарии

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв высказался о президенте ПФК ЦСКА Евгении Гинере. Так, Дегтярёв назвал Гинера целостной натурой, умницей и молодцом. Ранее Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона.

«Выражаю уважение Гинеру по поводу чтения футболистов. Он целостная натура, умница и молодец. Уважаю людей с юмором. С удовольствием увидимся, как будет возможность. Можем расходиться с ним по разным вопросам, но его комментарий мне понравился», — передает слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

