Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
19:30 Мск
Дегтярёв: Сунгатулин — большой молодец! Сформулировал главную мысль о лимите

Дегтярёв: Сунгатулин — большой молодец! Сформулировал главную мысль о лимите
Комментарии

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв отреагировал на высказывания 23-летнего футболиста «Урала» Фаниля Сунгатулина по поводу возможного ужесточения лимита на легионеров. Игрок заявил, что ужесточение лимита повлечёт за собой повышение уровня легионеров в Мир РПЛ.

«Фаниль Сунгатулин, вы большой молодец! У вас большое будущее! Он одним комментарием сформулировал главную мысль. Он сказал: «Если ужесточить лимит, к нам приедут иностранцы сильнее». Я буду следить за этим футболистом, который сформулировал главную мысль в 23 года», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

