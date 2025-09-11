Дегтярёв: Сунгатулин — большой молодец! Сформулировал главную мысль о лимите

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв отреагировал на высказывания 23-летнего футболиста «Урала» Фаниля Сунгатулина по поводу возможного ужесточения лимита на легионеров. Игрок заявил, что ужесточение лимита повлечёт за собой повышение уровня легионеров в Мир РПЛ.

«Фаниль Сунгатулин, вы большой молодец! У вас большое будущее! Он одним комментарием сформулировал главную мысль. Он сказал: «Если ужесточить лимит, к нам приедут иностранцы сильнее». Я буду следить за этим футболистом, который сформулировал главную мысль в 23 года», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь Вспомнить всё!