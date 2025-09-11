В РФС высказались о возможном ужесточении лимита на легионеров

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«Министерство спорта принимает решение, в каких соревнованиях и какой лимит устанавливается. С нашей точки зрения это дискуссионный вопрос, который будет существовать. Лимит всегда был и много раз менялся. Если говорим о футболе, лимит может создать условия развития для российских футболистов. Но это не единственный момент. Михаил Владимирович планирует обсудить этот вопрос не только через прессу, но и с профессиональным сообществом.

На этой встрече министерство изложит свою позицию и цели, каким оно хочет видеть футбол и какую роль должен играть лимит. Пока все рассуждения осуществляются с помощью страниц, журналов и СМИ. Когда встреча произойдёт, можно будет более предметно говорить. У нас нет подтверждающих документов по лимиту и потолку зарплат. Мы читаем интервью и имеем ту же информацию, что и все остальные. РФС много раз давало комментарий по лимиту. У РФС есть полномочия ужесточить лимит ещё больше, чем министерство. Количество российских футболистов увеличивается, и они попадают в сборную. Игровое время россиян и иностранцев не меняется по сравнению с самым жёстким лимитом в РПЛ. В 2015 году 40% иностранцев получало время, а россияне — 60%. Сейчас 42% у иностранцев.

Если мы хотим увеличить качество иностранцев, существуют разные механизмы. Можно уменьшить их количество», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

