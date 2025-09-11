Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Генсек РФС Митрофанов: возможно, команды установят потолок зарплат

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался о возможном установлении потолка зарплат в Мир Российской Премьер-Лиге. Ранее об этом сообщал министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

«Министр уже прокомментировал это. Министерство задаст определённый тренд и хочет увидеть реакцию со стороны клубов. Возможно, что команды установят потолок зарплат», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Ранее сообщалось, что в ближайшие годы будет ужесточён лимит на легионеров в чемпионате России. Он придёт к показателю пяти иностранцев на поле при 10 в заявке.

