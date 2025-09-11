Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Митрофанов: всё больше европейцев за восстановление России на соревнованиях

Митрофанов: всё больше европейцев за восстановление России на соревнованиях
Комментарии

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что многие европейские федерации высказываются против отстранения российских команд от международной арены.

«С содержанием заявления Чеферина я согласен. Мы много раз говорили. Практически все европейские федерации против отстранения наших клубов и сборных. Были сделаны заявления из-за давления политиков. Если бы вопрос стоял бы голосовании, все решения были бы приняты.

Тенденция всё равно имеет позитивный вектор развития — всё больше европейцев за восстановление России на соревнованиях», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
В РФС высказались о возможном ужесточении лимита на легионеров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android