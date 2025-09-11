Митрофанов: всё больше европейцев за восстановление России на соревнованиях

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что многие европейские федерации высказываются против отстранения российских команд от международной арены.
«С содержанием заявления Чеферина я согласен. Мы много раз говорили. Практически все европейские федерации против отстранения наших клубов и сборных. Были сделаны заявления из-за давления политиков. Если бы вопрос стоял бы голосовании, все решения были бы приняты.
Тенденция всё равно имеет позитивный вектор развития — всё больше европейцев за восстановление России на соревнованиях», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.