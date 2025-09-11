Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Митрофанов: действующий лимит на легионеров привёл к улучшению подготовки футболистов

Митрофанов: действующий лимит на легионеров привёл к улучшению подготовки футболистов
Аудио-версия:
Комментарии

Генсек РФС Максим Митрофанов рассказал, как нынешний лимит на легионеров в Мир РПЛ повлиял на развитие российского футбола.

«При установлении нынешнего лимита налог на легионеров выглядел по-другому. Мы предлагали распределять денежные средства между клубами, которые используют молодых игроков от команд, которые покупают иностранцев. Можно взять подобную схему, как в Бундеслиге. Но тогда эту схему заморозили из-за отсутствия клубов в еврокубках.

Действующий лимит существует три года и привёл к улучшению качества подготовки футболистов. У нас впервые в истории 18% игрового времени получают молодые игроки до 23 лет. Такого никогда не было. Для нас важно стимулировать футболистов. Надеюсь, что министерство увидит совокупность работы РФС», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

