Митрофанов: действующий лимит на легионеров привёл к улучшению подготовки футболистов

Генсек РФС Максим Митрофанов рассказал, как нынешний лимит на легионеров в Мир РПЛ повлиял на развитие российского футбола.

«При установлении нынешнего лимита налог на легионеров выглядел по-другому. Мы предлагали распределять денежные средства между клубами, которые используют молодых игроков от команд, которые покупают иностранцев. Можно взять подобную схему, как в Бундеслиге. Но тогда эту схему заморозили из-за отсутствия клубов в еврокубках.

Действующий лимит существует три года и привёл к улучшению качества подготовки футболистов. У нас впервые в истории 18% игрового времени получают молодые игроки до 23 лет. Такого никогда не было. Для нас важно стимулировать футболистов. Надеюсь, что министерство увидит совокупность работы РФС», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.