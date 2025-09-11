Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РФС привлечёт к ответственности руководство «Химок» из-за утраты профессионального статуса

РФС привлечёт к ответственности руководство «Химок» из-за утраты профессионального статуса
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что организация привлечёт к ответственности руководство подмосковных «Химок» из-за утраты профессионального статуса.

«Банкротство «Химок» было ожидаемым. РФС давал «Химкам» много времени для устранения допущенных решений, потому что старались погасить долги перед сотрудниками. Экстраординарной ситуации с «Химками» нет, ведь банкротятся и более крупные компании.

Мы со своей стороны возбудили в КДК дело по привлечению к ответственности руководства «Химок» из-за утраты клубом профессионального статуса. Данный вопрос будет рассматриваться в отношении Садыгова. Я точно буду обращаться в ФИФА для запрета деятельности во всём мире пожизненно», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Подмосковные «Химки» признаны банкротом по решению суда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android