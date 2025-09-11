РФС привлечёт к ответственности руководство «Химок» из-за утраты профессионального статуса

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что организация привлечёт к ответственности руководство подмосковных «Химок» из-за утраты профессионального статуса.

«Банкротство «Химок» было ожидаемым. РФС давал «Химкам» много времени для устранения допущенных решений, потому что старались погасить долги перед сотрудниками. Экстраординарной ситуации с «Химками» нет, ведь банкротятся и более крупные компании.

Мы со своей стороны возбудили в КДК дело по привлечению к ответственности руководства «Химок» из-за утраты клубом профессионального статуса. Данный вопрос будет рассматриваться в отношении Садыгова. Я точно буду обращаться в ФИФА для запрета деятельности во всём мире пожизненно», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

