В США отреагировали на идею о проведении товарищеского матча со сборной России

Федерация футбола США заявила, что тема проведения товарищеского матча со сборной России на данном этапе не обсуждается. Ранее появилась информация, что в руководстве ФИФА обсуждают проведение футбольного матча между национальными командами России и США, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы не ведём переговоров с Россией по поводу проведения каких-либо матчей сборной страны», — приводит слова неназванного представителя Федерации футбола США Odds.ru.

С конца февраля 2022 года сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. От международной арены россияне отстранены решением ФИФА и УЕФА.