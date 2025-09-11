Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: тульский «Арсенал» арендует полузащитника у «Пари НН»

Источник: тульский «Арсенал» арендует полузащитника у «Пари НН»
Комментарии

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин перейдёт в тульский «Арсенал» на правах аренды. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

По информации источника, арендное соглашение будет рассчитано до конца сезона. 1,5 млн рублей из зарплаты будет выплачивать «Пари Нижний Новгород», ещё 200 тыс. добавит «Арсенал». Отмечается, что после Нового года ситуация изменится: «Арсенал» будет платить 700 тыс., а «Пари Нижний Новгород» — 1 млн.

Контракт 29-летнего Александра Трошечкина с «Пари Нижний Новгород» истечёт летом 2026 года, и тогда он сможет перейти в новый клуб в статусе свободного агента.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
«Спартак» купит игрока «Марселя»? Баринов — в ЦСКА? Инсайды трансферного дедлайна в РПЛ
Эксклюзив
«Спартак» купит игрока «Марселя»? Баринов — в ЦСКА? Инсайды трансферного дедлайна в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android