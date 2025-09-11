В РФС прокомментировали ситуацию с дисквалификацией Писарского

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с дисквалификацией нападающего Владимира Писарского. Его отстранили от футбола на четыре года (один из них — условно) из-за того, что он делал ставки на матчи.

«Комментировать возможности юридических обжалований бессмысленно. Это право каждого. В ходе рассмотрения дела были вскрыты определённые детали. Будут переданы ещё несколько эпизодов. Большой объём информации, что он не сильно придавал внимание ограничениям. В ближайшее время будет новое рассмотрение в КДК», — передает слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

