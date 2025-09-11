Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

В РФС высказались о возможном проведении матча сборной России с США

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном проведении товарищеского матча сборной России с национальной командой США.

«С Иорданией и Катаром не вели доппереговоров. Катар — участник чемпионата мира. Он сделал огромный скачок в развитии. Не самая простая команда. Мы довольны результатом, конечно, больше в матче с Катаром. Тренер хочет проверять разные составы футболистов.

Ведём активную работу по следующим соперником. Могу подтвердить слова министра иностранных дел. Если уже об этом сказал, он является самым активным участником процесса. Мы обратились к нему в марте и сейчас ведём переговоры с его помощью. Игра на Аляске? Есть более приспособленные места. Москва и Вашингтон — хорошие города», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

