Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Торпедо» сообщило о переходе полузащитника в «Чайку»

Комментарии

Полузащитник Руслан Червяков перешёл из московского «Торпедо» в песчанокопскую «Чайку». Об этом сообщил официальный сайт автозаводского клуба.

«Футбольные клубы «Торпедо» Москва и «Чайка» согласовали трансфер 20-летнего атакующего полузащитника чёрно-белых Руслана Червякова в клуб из Песчанокопского.

Руслан активировал опцию, предусмотренную трудовым договором, по которой имел право перейти в другой клуб за финансовое вознаграждение. Игрок выступал за «Торпедо» с августа 2023 года и отметился тремя голами и шестью ассистами в 52 проведённых матчах.

Руслан, спасибо за игру! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написано в сообщении клуба.

