Футбол

В «Сан-Паулу» заявили, что продали Кармо в ЦСКА из-за агентов и родителей игрока

Комментарии

Президент бразильского клуба «Сан-Паулу» Хулио Касерес рассказал, что продаже футболиста Энрике Кармо в ЦСКА поспособствовали агенты и родители игрока, которые попросили отпустить молодого нападающего в московский клуб.

«ПСВ хотел взять игрока в аренду, но мы сумели его удержать. Затем ко мне пришли его родители и агенты, они попросились уйти. Мы пытались убедить Кармо остаться, но, получив предложение от ЦСКА, поняли, что у нас есть возможность финансово стабилизировать клуб. Конечно, нам бы хотелось, чтобы сумма была двузначной. Но мы сделали всё возможное», — приводит слова Касереса ESPN.

Ранее сообщалось, что ЦСКА завершил сделку по переходу Кармо из «Сан-Паулу». Сумма сделки — $ 6 млн фиксированно + $ 1 млн в виде бонусов. «Сан-Паулу» сохранит чуть более 20% прав на игрока при будущей продаже. В 2025 году за взрослую команду «Сан-Паулу» 18-летний Энрике Кармо провёл семь матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

