Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Егише Меликян заявил, что постарается вернуть 36-летнего Мхитаряна в сборную Армении

Главный тренер сборной Армении Егише Меликян заявил, что постарается вернуть 36-летнего полузащитника «Интера» Генриха Мхитаряна в состав национальной команды. Мхитарян объявил о завершении карьеры в сборной в 2022 году. Суммарно опытный полузащитник отыграл за Армению 95 матчей и забил 32 гола. Генрих — лучший бомбардир в истории армянского футбола.

«Я постараюсь вернуть Генриха (в сборную. — Прим. «Чемпионата»). Часто с ним общаюсь, разговаривали и сегодня.

Я планирую приехать в Италию и поговорить с ним с глазу на глаз. Обязательно постараюсь вернуть его», — приводит слова Меликяна журналист Грач Хачатрян в социальной сети X.

Экс-тренер сборной Армении: команда вылезла из психологической ямы, шансы выйти на ЧМ есть
