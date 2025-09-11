Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Василий Иванов: ЦСКА будет бороться за медали с таким составом

Бывший футболист московского ЦСКА Василий Иванов оценил перспективы армейской команды в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Он считает, что ЦСКА будет бороться за медали. Также ветеран отметил грамотную селекционную работу московского клуба в летнее трансферное окно.

«ЦСКА в это трансферное окно сделал всё правильно. У клуба хорошо работает селекционная работа как на выход, так и на вход. Подобрали хороших футболистов. Все видят, как выступает команда. Думаю, ЦСКА будет бороться за медали с таким составом», — сказал Василий Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

