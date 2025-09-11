«Крылья Советов» отправили Бобра в аренду в «Нефтехимик»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Иван Бобёр перешёл в нижнекамский «Нефтехимик» на правах аренды. Об этом сообщил телеграм-канал «Крыльев Советов».

«Крылья Советов» и «Нефтехимик» достигли соглашения об аренде 19-летнего полузащитника до конца сезона-2025/2026. У нашего клуба будет возможность отозвать Ивана из аренды зимой.

В текущем сезоне Иван Бобёр провёл один матч за основную команду «Крыльев». За время выступлений в системе клуба провёл 70 игр, забил 19 мячей и отдал 11 результативных передач. Успехов в играх, Ваня!» — написано в сообщении клуба.

«Крылья Советов» занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков за семь матчей.