Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» отправили Бобра в аренду в «Нефтехимик»

«Крылья Советов» отправили Бобра в аренду в «Нефтехимик»
Комментарии

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Иван Бобёр перешёл в нижнекамский «Нефтехимик» на правах аренды. Об этом сообщил телеграм-канал «Крыльев Советов».

«Крылья Советов» и «Нефтехимик» достигли соглашения об аренде 19-летнего полузащитника до конца сезона-2025/2026. У нашего клуба будет возможность отозвать Ивана из аренды зимой.

В текущем сезоне Иван Бобёр провёл один матч за основную команду «Крыльев». За время выступлений в системе клуба провёл 70 игр, забил 19 мячей и отдал 11 результативных передач. Успехов в играх, Ваня!» — написано в сообщении клуба.

«Крылья Советов» занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков за семь матчей.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
«Спартак» купит игрока «Марселя»? Баринов — в ЦСКА? Инсайды трансферного дедлайна в РПЛ
Эксклюзив
«Спартак» купит игрока «Марселя»? Баринов — в ЦСКА? Инсайды трансферного дедлайна в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android