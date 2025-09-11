Никита Баженов назвал Андрея Талалаева лучшим тренером РПЛ в июле-августе

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов объяснил, почему выбрал Андрея Талалаева из «Балтики» лучшим тренером Мир РПЛ в июле-августе. Награду в итоге получил возглавляющий ЦСКА Фабио Челестини.

«Конкуренция большая, но хотелось бы отметить Андрея Викторовича. У ЦСКА были неплохие игры и все шансы оказаться на вершине турнирной таблицы, «Краснодар» идёт на тех позициях, где все условно и представляли, но то, что «Балтика» именно после седьмого тура будет наверху, было тяжело представить». — приводит слова Баженова официальный сайт РПЛ.

После семи стартовых туров РПЛ сезона-2025/2026 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 16 очков. На второй строчке расположился ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает «Балтика» (15). В зоне вылета находятся «Сочи» и «Пари НН».

