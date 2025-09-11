Воспитанник «Зенита» Васильев: стратегия клуба мне понятна, доверять молодым — утопия

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Васильев, выступающий за «Сочи» на правах аренды, высказался о трансферной политике сине-бело-голубых. По словам Васильева, «Зенит» должен приобретать сильных легионеров, а не делать ставку на молодых игроков академии, если хочет побеждать.

– Не обидно, что клуб отдаёт в аренду своих воспитанников и покупает дорогостоящих бразильцев? Например, как в случае с вами и Жерсоном.

– Лично мне понятна такая стратегия клуба, потому что у «Зенита» стоит цель выигрывать каждый матч. Понятно, как победы важны для петербуржцев в юбилейный сезон. А Жерсон является опытным игроком, который однозначно поможет команде. Просто доверять молодым футболистом – это утопия. Конечно, в команде должна быть и молодёжь, которой дают шансы. Но вариант уйти в аренду, набраться опыта и вернуться не такой уж и плохой, — приводит слова Васильева «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 16 очков. На второй строчке расположился ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает «Балтика» (15). «Зенит» — пятый (12). В зоне вылета находятся «Сочи» и «Пари НН».