ЦСКА подписал атакующего полузащитника из «Наполи»

Московский ЦСКА завершил приобретение 19-летнего атакующего полузащитника Матии Поповича из «Наполи», сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале. Отмечается, что сербский футболист подписал с ЦСКА контракт до 2028 года на правах свободного агента. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Итальянский клуб получит € 500 тыс., когда Попович сыграет 10 матчей в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России в рамках осуществлённой сделки.

Попович присоединился к академии «Наполи» в январе 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость сербского футболиста в € 1 млн.