FA обвинила «Челси» в 74 нарушениях правил работы с агентами в эпоху Абрамовича

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила лондонский «Челси» в нарушениях, касающихся работы с агентами. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

«Челси» был обвинён в 74 нарушениях правил FA по регулированию деятельности агентов в период с 2009 по 2022 год.

В основном это относится к периоду сезонов 2010/2011-2015/2016, когда клуб возглавлял Роман Абрамович. У «Челси» есть время до 19 сентября, чтобы ответить», — написал Джейкобс.

«Челси» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала семь очков за три матча. На первой строчке находится «Ливерпуль» (9).