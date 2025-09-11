Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

FA обвинила «Челси» в 74 нарушениях правил работы с агентами в эпоху Абрамовича

FA обвинила «Челси» в 74 нарушениях правил работы с агентами в эпоху Абрамовича
Комментарии

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила лондонский «Челси» в нарушениях, касающихся работы с агентами. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

«Челси» был обвинён в 74 нарушениях правил FA по регулированию деятельности агентов в период с 2009 по 2022 год.

В основном это относится к периоду сезонов 2010/2011-2015/2016, когда клуб возглавлял Роман Абрамович. У «Челси» есть время до 19 сентября, чтобы ответить», — написал Джейкобс.

«Челси» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала семь очков за три матча. На первой строчке находится «Ливерпуль» (9).

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Скандал между «Челси» и «Баварией» и договорённость «Спартака». Трансферы и слухи дня
Скандал между «Челси» и «Баварией» и договорённость «Спартака». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android