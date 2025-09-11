Скидки
Журавель выделил главную сенсацию на старте РПЛ

Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный комментатор Тимур Журавель выделил главную сенсацию на стартовом отрезке Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«Балтика» на третьем месте, и это главная сенсация старта чемпионата. Андрей Викторович Талалаев зажигает и в медийной сфере: каждое интервью – яркое, вызывающее, провокативное. Может, стоит добавить чуть больше позитива, но это уже его дело. Кружки с командой – тоже такая медийная составляющая его работы. А самое главное – это футбол: выстроенный, чёткий, доставляющий проблемы любой команде. Они могут и сковать фаворита, и сыграть на классе, при этом почерк останется одним и тем же – вертикальный футбол, быстрый переход. Мы сразу нескольких игроков для себя открыли в этом футболе: и Хиля, и Сауся, и Петровых. Это во всех смыслах открытие старта, настоящая тренерская команда за авторством Талалаева», — приводит слова Журавеля официальный сайт РПЛ.

