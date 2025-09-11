Воспитанник «Зенита» Васильев: я бы отказался от предложения «Спартака»

Воспитанник «Зенита» Дмитрий Васильев, выступающий на правах аренды в «Сочи», ответил на вопрос, как бы он ответил на предложение от московского «Спартака». Футболист признался, что отказался бы от перехода в стан красно-белых.

– Как бы вы отреагировали на предложение от красно-белых?

– Я не могу представить себя в «Спартаке», потому что у меня контракт с «Зенитом». Тем более что я чуть-чуть знаком с внутренней кухней красно-белых. В общем, я бы отказался от перехода, потому что этот клуб мне не близок по духу, – приводит слова Дмитрия Васильева «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Васильев провёл девять матчей во всех турнирах и забил два гола.