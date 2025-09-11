«Торпедо» объявило о возвращении защитника Кожемякина

Полузащитник Олег Кожемякин перешёл из «Сочи» в московское «Торпедо» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт автозаводского клуба.

«Футбольные клубы «Торпедо» Москва и «Сочи» достигли договорённости об аренде 30-летнего защитника Олега Кожемякина в столичный клуб до окончания сезона-2025/2026. Он выбрал игровой номер 22.

Олег Кожемякин уже выступал за чёрно-белых с августа 2021 по июль 2023 года и становился победителем Первенства ФНЛ в сезоне-2021/2022. Олег, с возвращением в чёрно-белую семью!» — написано в сообщении клуба.

«Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги Pari, набрав шесть очков за девять матчей.