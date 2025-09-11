Булыкин: Баринова хочется видеть в «Локомотиве», он один из лидеров команды

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о полузащитнике железнодорожников Дмитрии Баринове. Ранее сообщалось, что хавбек может перейти в ЦСКА.

«Многие команды ведут переговоры с агентом Баринова. Такая ситуация иногда складывается, особенно у лидеров клуба и сборной. Когда заканчивается контракт, начинаются разговоры с другими клубами. Агент выкручивает руки и хочет сделать хороший контракт для своего футболиста. Поэтому рассматривают все варианты.

Финальное решение будет зависеть от Баринова. Если будет небольшая разница в зарплате, он останется в «Локомотиве». А если существенная, может перейти в другой клуб. Никто вам не скажет, где останется футболист. Мне хочется, чтобы у Баринова были хорошие условия. Хочется видеть его в «Локомотиве». Он один из лидеров команды», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

