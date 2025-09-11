«Влюбляют в себя болельщиков». Радимов — о ЦСКА и Челестини

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов объяснил, почему выбрал Фабио Челестини из ЦСКА лучшим тренером Мир РПЛ в июле-августе. Награду получил швейцарский специалист.

«ЦСКА играет в такой яркий, быстрый, интересный футбол с такими молодыми футболистами. Ещё своих воспитанников много – прям влюбляют в себя болельщиков», — приводит слова Радимова официальный сайт РПЛ.

После семи стартовых туров РПЛ сезона-2025/2026 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 16 очков. На второй строчке расположился ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает «Балтика» (15). В зоне вылета находятся «Сочи» и «Пари НН».

