РФС опубликовал судейские назначения на матчи 8-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

12 сентября (пятница)

«Рубин» – «Динамо» Махачкала: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Антон Фролов; инспектор – Олег Соколов.

13 сентября (суббота)

«Пари НН» – «Оренбург»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Артём Перов; резервный судья – Владислав Целовальников; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Иван Абросимов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Динамо» Москва – «Спартак»: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Андрей Иванов.

«Ахмат» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Николай Иванов.

«Краснодар» – «Акрон»: судья – Ранэль Зияков, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Филипкин; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Сергей Цыганок; AVAR – Алексей Сухой; инспектор – Владимир Казьменко.

14 сентября (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Сочи»: судья – Инал Танашев, помощники судьи – Алексей Стипиди, Хамид Талаев; резервный судья – Ярослав Хромей; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Рафаэль Шафеев; инспектор – Алексей Резников.

«Балтика» – «Зенит»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Игорь Демешко, Станислав Попков; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Зуев.

«Ростов» – ЦСКА: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Адлан Хатуев, Алексей Ширяев; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Вячеслав Харламов.

