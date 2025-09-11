Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Объявлена бригада арбитров на дерби «Динамо» — «Спартак» в 8-м туре РПЛ

Объявлена бригада арбитров на дерби «Динамо» — «Спартак» в 8-м туре РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В частности, стала известна бригада арбитров на центральный матч тура «Динамо» — «Спартак».

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Бригада арбитров на матч «Динамо» Москва – «Спартак»: главный судья – Егор Егоров, помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Андрей Иванов.

Перед этой игрой бело-голубые располагаются на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства с восемью очками, красно-белые с 11 очками находятся на шестой строчке.

Все назначения на тур:
РФС опубликовал судейские назначения на матчи 8-го тура РПЛ
Все новости

