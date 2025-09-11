Олег Корнаухов объяснил, почему выбрал Фабио Челестини лучшим тренером РПЛ в июле-августе

Бывший российский футболист Олег Корнаухов объяснил, почему выбрал Фабио Челестини из ЦСКА лучшим тренером Мир РПЛ в июле-августе. Награду получил швейцарский специалист.

«Пришёл в такой форс-мажорной обстановке, со своими идеями, и футболисты эти идеи подхватили, начали показывать красивый, лёгкий, куражный футбол – это стоит дорогого, это показывает, что Челестини был прав в этой ситуации. Обстоятельства, в которых пришёл тренер, и футбол, который показывает ЦСКА благодаря тренерскому штабу, – вот почему для меня Челестини стал лучшим с небольшим отрывом», — приводит слова Корнаухова официальный сайт РПЛ.

После семи стартовых туров РПЛ сезона-2025/2026 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 16 очков. На второй строчке расположился ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает «Балтика» (15). В зоне вылета находятся «Сочи» и «Пари НН».