«Челси» опубликовал заявление после обвинений со стороны FA

Лондонский «Челси» опубликовал заявление после того, как стало известно об обвинениях со стороны Футбольной ассоциации Англии (FA) в 74 нарушениях правил по регулированию деятельности агентов.

«Футбольный клуб «Челси» рад подтвердить, что его взаимодействие с Футбольной ассоциацией Англии по вопросам, о которых клуб сообщил сам, в настоящее время завершается.

Группа собственников завершила покупку клуба 30 мая 2022 года. В ходе тщательной проверки, предшествовавшей завершению сделки, группе владельцев стало известно о потенциально неполной финансовой отчётности, касающейся прошлых транзакций и других потенциальных нарушений правил Футбольной ассоциации Англии. Сразу после завершения сделки клуб самостоятельно сообщил об этих проблемах всем соответствующим регулирующим органам, включая Футбольную ассоциацию Англии.

Клуб продемонстрировал беспрецедентную прозрачность в ходе этого процесса, в том числе предоставив полный доступ к клубным файлам и историческим данным. Мы продолжим сотрудничать с FA, чтобы завершить этот вопрос как можно быстрее. Мы хотели бы официально выразить нашу благодарность FA за их сотрудничество с клубом в этом сложном деле, в центре внимания которого были события, имевшие место более 10 лет назад», — написано в заявлении.

