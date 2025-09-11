Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Челси» опубликовал заявление после обвинений со стороны FA

«Челси» опубликовал заявление после обвинений со стороны FA
Лондонский «Челси» опубликовал заявление после того, как стало известно об обвинениях со стороны Футбольной ассоциации Англии (FA) в 74 нарушениях правил по регулированию деятельности агентов.

«Футбольный клуб «Челси» рад подтвердить, что его взаимодействие с Футбольной ассоциацией Англии по вопросам, о которых клуб сообщил сам, в настоящее время завершается.

Группа собственников завершила покупку клуба 30 мая 2022 года. В ходе тщательной проверки, предшествовавшей завершению сделки, группе владельцев стало известно о потенциально неполной финансовой отчётности, касающейся прошлых транзакций и других потенциальных нарушений правил Футбольной ассоциации Англии. Сразу после завершения сделки клуб самостоятельно сообщил об этих проблемах всем соответствующим регулирующим органам, включая Футбольную ассоциацию Англии.

Клуб продемонстрировал беспрецедентную прозрачность в ходе этого процесса, в том числе предоставив полный доступ к клубным файлам и историческим данным. Мы продолжим сотрудничать с FA, чтобы завершить этот вопрос как можно быстрее. Мы хотели бы официально выразить нашу благодарность FA за их сотрудничество с клубом в этом сложном деле, в центре внимания которого были события, имевшие место более 10 лет назад», — написано в заявлении.

