Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
19:30 Мск
В «Динамо» ответили, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил, сыграет ли форвард Константин Тюкавин в матче 8-го тура Мир РПЛ со «Спартаком». Последние полгода нападающий пропустил из-за травмы. Дерби «Динамо» и «Спартака» состоится 13 сентября на домашнем поле бело-голубых.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«План такой. Он готовится к игре. Полный матч Костя не проведёт. Со «Спартаком» он обычно хорошо играет, поэтому его участие будет большим подспорьем», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Перед этой игрой бело-голубые располагаются на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства с восемью очками, красно-белые с 11 очками находятся на шестой строчке.

Агент Тюкавина: страх после травмы — это не про Костю
