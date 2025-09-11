В «Динамо» ответили, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил, сыграет ли форвард Константин Тюкавин в матче 8-го тура Мир РПЛ со «Спартаком». Последние полгода нападающий пропустил из-за травмы. Дерби «Динамо» и «Спартака» состоится 13 сентября на домашнем поле бело-голубых.

«План такой. Он готовится к игре. Полный матч Костя не проведёт. Со «Спартаком» он обычно хорошо играет, поэтому его участие будет большим подспорьем», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Перед этой игрой бело-голубые располагаются на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства с восемью очками, красно-белые с 11 очками находятся на шестой строчке.

