«Работаем над улучшением результата все вместе». В «Динамо» поддержали Карпина

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о работе главного тренера Валерия Карпина.

«Карпин — наш тренер. У него долгосрочный контракт. Поэтому мы работаем над улучшением результата все вместе», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за семь матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 16 очков. В ближайшем туре чемпионата России «Динамо» сыграет со столичным «Спартаком» в субботу, 13 сентября. Начало встречи — в 16:45 мск.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь Вспомнить всё!