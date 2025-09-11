Гендиректор «Динамо» Москва: мы все переживаем из-за неудачного старта

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о старте команды в сезоне-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги.

«Мы все переживаем из-за неудачного старта. Мы все понимаем, что можем играть лучше», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за семь матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 16 очков. В ближайшем туре чемпионата России «Динамо» сыграет со столичным «Спартаком» в субботу, 13 сентября. Начало встречи — в 16:45 мск.